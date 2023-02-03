Герб и флаг изменятся в Брянской области

Герб и флаг Брянской области поменяют облик.

В Правительстве Брянской области прошло заседание геральдического совета при губернаторе. Его провела врио заместителя главы региона Татьяна Кулешова.

Там обсудили новые варианты герба Брянской области. При этом члены геральдического совета однозначно решили сохранить орденскую ленту в нижней части герба. Комиссии посчитала что жители региона не поддержат излишние новаторства.

«Нам необходимо сохранить преемственность поколений, поэтому новый герб должен учитывать тот вариант, к которому привыкли жители региона», — отметил член геральдического совета при губернаторе, директор Брянского филиала РАНХиГС Сергей Шачнев.

В соответствии с новым гербом изменится и флаг региона. Новый облик ключевых региональных символов дорабатываются.