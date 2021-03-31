ГИБДД попросила дорожников не создавать пробки

Подрядчикам рекомендовали ремонтировать дороги ночью.

В Брянске прошла встреча представителей ГИБДД и подрядных организаций, посвященная капитальному ремонту дорог.

Как сообщает городской ОГИБДД, на встрече присутствовали представители 11 подрядных организаций.

Стороны обсудили проблемные вопросы, возникающие при дорожном ремонте, в том числе недостатки в обеспечении безопасности дорожного движения, взаимодействие с коммунальными службами при переносе коммуникаций и другие.

По итогам встречи ГИБДД Брянска рекомендовала подрядчикам проводить фрезеровку и укладку асфальта не в часы пик утром и вечером, а в ночное время.

Проблемные вопросы, возникающие при ремонте дорог, представители ГИБДД также обсудят на совещаниях при главе городской администрации.