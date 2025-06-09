Глава администрации Карачевского района прошёл «Школу мэров»

Глава администрации Карачевского района поучаствовали в программе «Школа мэров». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в Солнечногорске прошёл заключительный модуль программы «Школа мэров». Она направлена на развитие муниципального кадрового управленческого резерва. Обучение прошли главы, заместители и председатели дум муниципальных образований. Всего 160 представителей из 82 регионов.

В числе участников – глава администрации Карачевского района Руслан Егоров. Он защитил проект на тему «Повышение эффективности процесса проведения аварийно-восстановительных работ на системе водоснабжения».

«Обучение в рамках курса повышения квалификации стало значительным шагом в развитии моих профессиональных навыков, компетенций и знаний», — поделился впечатлениями Руслан Егоров.

За свой проект брянский чиновник получил отличную оценку. Он успешно завершил обучение.