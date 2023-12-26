Глава Брянской администрации исполнил мечту мальчика с «Ёлки желаний»

Глава Брянской администрации исполнил мечту трёхлетнего Марка с «Ёлки желаний». Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров исполнил первую мечту из пяти с «Ёлки желаний». Трёхлетний Марк простудился перед Новым годом, поэтому пропустил утренник в детском саду и не сможет попасть на новогоднее представление в театре кукол. Мэр отправил к малышу Деда Мороза и Снегурочку. Они вручили Марку робота на пульте управления и набор игрушек, которые мальчик загадал получить на Новый год.

Другие подарки с «Ёлки желаний» дети получат на празднике в театре кукол.