Глава брянской администрации наказал семь руководителей за неубранные территории

Глава Брянской горадминистрации Макаров наказал семь руководителей за неубранные территории, сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров сдержал обещание и наказал руководителей, которые не следят за содержанием территорий.

Так, дисциплинарное взыскание наложено на директоров школ №63, 22, 72, 19. Премии лишился директор троллейбусного управления. Глава Бежицкого района получил замечание, а директору МУП «Жилкомсервис» Володарского района – выговор.

«Два месяца осталось до дня освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков. Ещё раз напоминаю: закреплённые за вами территории должны быть чистыми и ухоженными», — сказал Александр Макаров.

Службы оценили, как покошена трава, ухожены клумбы и зелёные насаждения, убран мусор. Исправить ситуацию провинившиеся должны в ближайшее время.