Глава брянской администрации поручил приучать дошколят к точным наукам

Глава брянской администрации поручил приучать дошкольников к изучению точных наук. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Брянске на коллегии при главе городской администрации обсудили качество образования. На государственной итоговой аттестации школьники областного центра показывают результаты выше региональных и Всероссийских. В минувшем году стобальниками стали 43 выпускника. При этом естественные науки школьники выбирают для ЕГЭ в несколько раз реже. чем гуманитарные.

«Важно приучать к точным наукам с раннего детства. Брянску нужны инженеры, программисты. Предприятия города активно развиваются, проводится модернизация оборудования. Можно приобрести высокотехнологичный станок. Но кто им будет управлять? Город нуждается в высококвалифицированных специалистах», — подчеркнул глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Он поручил уделить особое внимание профориентации молодого поколения.

Так, робототехнику и конструирование изучают в Брянске с детского сада. С прошлого года малыши участвуют в конкурсе «Технознайки». 148 дошколят в командах защищали проекты «Создай своего робота».

«Юные изобретатели предложили «умные» устройства для сбора и переработки мусора, варианты благоустройства парков, аттракционы для детей с ограниченными возможностями здоровья, воздушное метро в Брянске, машины для очистки водоёмов», — рассказал заместитель начальника управления образования Брянской городской администрации Альберт Малкин.