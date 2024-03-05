Глава Минстроя России оценил развитие инфраструктуры в Брянске

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил стройки социально значимых объектов в Брянске. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Богомаз.

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин вместе с главой региона посетил социально значимые объекты в областном центре, в том числе, находящиеся в стадии строительства.

Глава Минстроя РФ и Александр Богомаз проехали по дороге имени Ильи Иванова. Магистраль появилась по программе «Стимул» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Они посетили новую поликлинику, которая готовится к открытию, а также школу на 1225 мест в районе старого аэропорта.

«Ирек Энварович оценил комплексный подход к строительству и развитию инфраструктуры в Брянске», – подчеркнул Александр Богомаз.