Глава Советского района Брянска поздравил с днём рождения первого губернатора региона

2026, 27 марта 18:00
Глава Советского района Брянска поздравил с днём рождения первого губернатора региона. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

 

Накануне первый губернатор Брянской области Юрий Лодкин отпраздновал свой 88-й день рождения. В честь этого события в гости с подарками к имениннику пришёл глава Советского района Денис Семёнов. Он поздравил его с праздником от имени главы Брянской городской администрации Александра Макарова. 

«Мы благодарны Вам за Ваш труд. Ваша жизнь – путь настоящего гражданина и государственного мужа. Вы выдающийся культурный и общественный деятель. И мы гордимся Вами. С большим удовольствием поздравляем Вас с Днём рождения», — сказал Денис Семёнов.

Юрий Лодкин в 90-х и 2000-х годах неоднократно избирался главой региона. Он – Почётный гражданин Брянской области, член Союза журналистов России, Союза писателей России, корреспондент федерального агентства ТАСС и автор более десяти книг.

Читайте также

Учреждение памятной медали «За воинские заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты
27 марта 16:33
Учреждение памятной медали «За воинские заслуги перед Брянской областью» утвердили депутаты
Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги
27 марта 15:42
Суд обязал владельца счёта вернуть похищенные мошенниками у брянского пенсионера деньги
Девять километров трассы Сновское – Рогов – Вербовка отремонтирую по нацпроекту
27 марта 14:41
Девять километров трассы Сновское – Рогов – Вербовка отремонтирую по нацпроекту

