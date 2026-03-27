2026, 27 марта 18:00

Глава Советского района Брянска поздравил с днём рождения первого губернатора региона. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне первый губернатор Брянской области Юрий Лодкин отпраздновал свой 88-й день рождения. В честь этого события в гости с подарками к имениннику пришёл глава Советского района Денис Семёнов. Он поздравил его с праздником от имени главы Брянской городской администрации Александра Макарова.

«Мы благодарны Вам за Ваш труд. Ваша жизнь – путь настоящего гражданина и государственного мужа. Вы выдающийся культурный и общественный деятель. И мы гордимся Вами. С большим удовольствием поздравляем Вас с Днём рождения», — сказал Денис Семёнов.

Юрий Лодкин в 90-х и 2000-х годах неоднократно избирался главой региона. Он – Почётный гражданин Брянской области, член Союза журналистов России, Союза писателей России, корреспондент федерального агентства ТАСС и автор более десяти книг.