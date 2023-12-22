Главную ёлку открыли в Брянске

На главной городской ёлке в центральном сквере Брянска зажгли огни, сообщили в пресс службе мэрии.

В сквере К. Маркса в областном центре открыли главную ёлку. Там собрались младшеклассники школ Советского района. Они поучаствовали в новогодней интерактивной программе.

Также у подножия главной елки дипломы и подарки получили призеры конкурса игрушек «Новогодний калейдоскоп». Победили в нём ученики гимназии №6. Второе и третье место досталось ребятам из школ №2 и 9.

Перед зрителям выступили артисты городского Дома культуры Советского района и Дворца культуры железнодорожников.

Затем на ёлке зажглись гирлянды. Праздник завершился большим хороводом.