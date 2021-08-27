Главный брянский санврач заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19

Положительная динамика наблюдается уже семь недель подряд.

Главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, на 33-й уровень заболеваемости снизился на 14,6% по сравнению с предыдущей неделей.

«Отмечается снижение заболеваемости не только COVID-19, но и внебольничной пневмонией. И эта тенденция приобрела достаточно устойчивый характер. В целом по заболеваемости мы снижаемся уже семь недель подряд, и темпы снижения только увеличиваются. Это хороший признак», – заявила Трапезникова.