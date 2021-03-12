Главный санитарный врач Брянщины объяснила, почему в Брянщины отменили Масленицу, но провели «Лыжню России»

Народные гуляния, по мнению Людмилы Трапезниковой, процесс, в отличие от спортивных соревнований, неуправляемый.

Главный санитарный врач Брянской области и руковоидитель управления Роспотребнадзора по региону объяснила, почему в Брянске в условиях пандемии разрешили проводить «Лыжню России», но согласовали массовые гуляния на Масленицу.

— «Лыжня России» — это не толпа. Были команды, определенный порядок и прошло мероприятие, которое имеет всероссийское значение, и разрешать «Лыжню России» не было необходимости. Потому что это мероприятие включено в план министерства спорта, определено постановлением правительства, согласовано с центральным аппаратом Роспотребнадзора, и там были требования определенные к проведению мероприятия, — пояснила Людмила Трапезникова.