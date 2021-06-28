Глубина брянской постураганной «бездны» достигла 14 метров

В Брянске после сильного вчерашнего дождя маленькая яма превратилась в пропасть высотой с 4-х этажный дом.

Как пишут в соцсетях брянцы, в Советском районе возле дома №95 на улице Фокина теперь страшно ходить. Огромную яму огородили, но местные жители все еще боятся, что оползень пойдет дальше и затронет дома.

Ранее жителями Брянска сообщалось, что у домов есть небольшая яма, которую лучше засыпать. Кто же знал, что теперь это станет 14 метровой проблемой.

Напомним, в Брянске продолжается борьба с последствиями урагана, который произошел накануне, 27 июня.