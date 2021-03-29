Гордеевская прокуратура помогает сироте получить положенное ей жилье

В прокуратуру Гордеевского района обратилась 22-летняя местная жительница с обращением по предоставлению жилья детям-сиротам.

В несовершеннолетнем возрасте девушка утратила родительское попечение. На момент проверки она не была обеспечена жильем в установленном законом порядке.

Тогда прокурор района выступил с иском в суд в защиту ее прав об обеспечении жильем.

Суд удовлетворил требования прокурора.