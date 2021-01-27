Гордеевская прокуратура помогает сироте получить жилье

В прокуратуру Гордеевского района обратился местный житель, который в несовершеннолетнем возрасте утратил родительское попечение, с просьбой в содействии при получение положенному ему жилья.

Достигший 22-летнего возраста парень не был обеспечен жильем в установленном законом порядке.

Тогда прокурор направил иск об обеспечении заявителя жилым помещением в Красногорский районный суд.