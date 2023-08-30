Городская педагогическая конференция прошла в Брянске

Городская педагогическая конференция в Брянске собрала около 500 работников образования. Об этом рассказали в администрации областного центра.

В Центре образования «Перспектива» в Брянске прошла городская педагогическая конференция. На мероприятие собрались около 500 участников — педагоги и ветераны, молодые специалисты, директоры и заведующие.

«В процессе воспитания и подачи знаний важно, чтобы наши дети созидали будущее нашей страны. Непобедимой, целостной, успешно развивающейся. Молодым педагогам желаю брать пример со своих наставников и превзойти их!» — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

В рамках конференции участники обсудили новые стандарты и образовательные программы. Также работников образования наградили почетными грамотами главы города Брянска, Брянской городской администрации, медалями «80 лет освобождения города Брянска. 1943–2023».

А 10 дней до итоговой конференции информационно-методический Центр проводил тематические секции для педагогов, где обсудили новинки образовательного процесса, воспитательной и профориентационной работы.