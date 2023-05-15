Городскую свалку рекультивируют в Стародубе до октября

Городскую свалку в Стародубе рекультивируют до октября за 114 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Стародубе идёт рекультивация полгиона твёрдых коммунальных отходов на площади более семи гектаров. На объекте работает девять единиц спецтехники, в том числе экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. А специалисты подрядчика ООО «ТНСтрой» из города Казани трудятся в две смены.

Сейчас рабочие очищают прилегающую территорию и перемещают мусор. Специалисты разрабатывают котлован. Затем там установят несколько слоев защиты: биотекстиль, песок, щебень, биомембрана, а потом обратная отсыпка.

Стоимость проекта превышает 114 млн рублей. Закончить работы должны до конца сентября текущего года.