Грозы прогремят в Брянской области в пятницу

В МЧС предупредили о возможных нарушениях электроснабжения.

В пятницу, 17 июня в Брянской области прогремят грозы, сообщили в региональном МЧС.

Ночью осадков не ожидается, а днём пройдут дожди. В некоторых районах прогремят грозы. В непогоду будет усиливаться западный ветер. Порывы достигнут 17 метров в секунду.

Ночью температура опустится до +8ºC. А днём воздух прогреется до +24ºC.

В МЧС предупредили о возможных нарушениях электроснабжения, а также обрушения слабоукреплённых конструкций и падения деревьев из-за непогоды.