Группа контрактников отправилась в учебные центры из брянского пункта отбора

Очередную группу контрактников направили в учебные центры из брянского пункта отбора перед отправлением в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Очередная группа добровольцев отправилась от областного пункта отбора в Брянске в учебные центры. Они заключили контракт на военную службу для участия в спецоперации.
На учебно-тренировочных базах они пройдут дополнительную подготовку. В зависимости от получаемой воинской специальности, срок обучения составит от двух недель до трех месяцев.
На службу по контракту принимают граждан от 18 до 65 лет. Военнослужащие получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей из средств областного бюджета, материальное обеспечение от Министерства обороны РФ и денежное довольствие.
Также на заседании Брянской областной Думы депутаты приняли закон о выплатах от 100 до 400 тысяч при ранении в ходе специальной военной операции.
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