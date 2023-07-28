Группа контрактников отправилась в учебные центры из брянского пункта отбора

Очередную группу контрактников направили в учебные центры из брянского пункта отбора перед отправлением в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Очередная группа добровольцев отправилась от областного пункта отбора в Брянске в учебные центры. Они заключили контракт на военную службу для участия в спецоперации.

На учебно-тренировочных базах они пройдут дополнительную подготовку. В зависимости от получаемой воинской специальности, срок обучения составит от двух недель до трех месяцев.

На службу по контракту принимают граждан от 18 до 65 лет. Военнослужащие получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей из средств областного бюджета, материальное обеспечение от Министерства обороны РФ и денежное довольствие.

Также на заседании Брянской областной Думы депутаты приняли закон о выплатах от 100 до 400 тысяч при ранении в ходе специальной военной операции.