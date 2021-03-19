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Губернатор Богомаз высказался о состоянии брянских дорог

2021, 19 марта 18:12 Общество
Губернатор Богомаз высказался о состоянии брянских дорог
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По словам Александра Богомаза, проблемы копились годами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил свое мнение по поводу состояния дорог.

19 марта на прием к губернатору в приемной Президента РФ пришли жители Бежицкого района Брянска. Они пожаловались на разбитую дорогу по улице Молодой Гвардии.

В 2020 году на участке от улицы Ульянова до улицы Куйбышева меняли коллектор, в этом году здесь планируют смонтировать ливневую канализацию. Поэтому, капитально ремонтировать дорогу сейчас, а затем снова менять полотно – это значит бездумно тратить деньги, пояснил Богомаз.

Он пообещал, что капитального ремонта улица Молодой Гвардии дождется в 2022 году. Пока же дорожники проведут на участке профилактический ямочный ремонт.

Александр Богомаз также сообщил, что «дорожные проблемы накапливались годами и их невозможно все решить в одночасье».

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