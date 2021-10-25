Губернатор пригрозил непривитым брянцам изоляцией

Нарушителей будут выявлять с помощью полиции.

Губернатор Александр Богомаз прокомментировал введение QR-кодов в Брянской области.

«Все меры, которые мы принимаем сегодня, направлены для достижения только одной цели: предупредить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и защитить жизнь и здоровье наших граждан! Мы анализировали ситуацию в соседних областях, да, у нас в два раза больше открыто коек, но болезнь продолжает набирать обороты! С 15 ноября в обязательном порядке в области будет действовать система QR-кодов, до этого времени мы даем возможность бизнесу подготовиться: должны быть привиты все сотрудники, вакцинироваться тем, кто до сих пор этого не сделал. На входе в каждый торговый центр будут стоять сотрудники и проверять каждого, кто хочет войти, есть ли QR-код. Не хотите делать прививку – сидите дома!» – заявил брянский губернатор.

Он подчеркнул, что контроль за соблюдением ограничительных мер будет вестись совместно с сотрудниками регионального УМВД России.