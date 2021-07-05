Губернатор удивился бесстрашию брянцев перед коронавирусом

Александр Богомаз поделился впечатлениями после посещения торгового центра.

Губернатор Александр Богомаз удивился несерьезному отношению брянцев к масочному режиму. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«Ситуация сейчас такая, что многие осознали, насколько опасен вирус и стали активно прививаться. Другого выхода, кроме вакцины, просто нет. Я сделал прививку еще в прошлом году. Конечно, если бы мы активнее вакцинировались с самого начала, сейчас не было бы такого прироста. Кроме того, многие до сих пор относятся к этому несерьезно: люди не носят маски и в общественном транспорте, и в торговых центрах, я сам в этом убедился. То есть одни прививаются, а другие игнорируют, получается, что страх прошел, что ли? А рост между тем у нас уже по 320 человек за сутки», – отметил Богомаз.

По его словам, «вакцинация сейчас должна идти активно, но вместе с тем необходимо продолжить соблюдение ограничительных мер».