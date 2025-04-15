Гуманитарный груз доставили из Брянска военным Курской области

«Эта акция – жест доброй воли руководителей наших предприятий и учреждений. Практически с первых дней все мы оказывали помощь курянам, вынужденным покинуть родные дома, собирали грузы для отправки в регион. И сегодня мы должны быть сплочённым и верным тылом для наших солдат. Только так мы поможем СВОим родным и близким скорее одержать победу и вернуться домой», — подчеркнул Владимир Дударенко.

Пока сердца стучат, помните! В годы Великой Отечественной вой­ны на Смоленщине более 510 тысяч человек стали жертвами гитлеровцев, среди которых свыше 90 тысяч – мирные жители. Эти трагические события увековечены в том числе благодаря памятным знакам и местам. В год 80‑летия Великой Победы обновят 68 мемориальных объектов по всей Смоленской области. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин. По его словам, ко Дню Победы планируется отремонтировать 12 памятных объектов в 8 муниципальных

На приёме – молодой доктор В регионе введены дополнительные меры поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения. Постановление об этом подписал губернатор Василий Анохин. «Молодым врачам, медсёстрам и фельдшерам нужна поддержка и забота, особенно на старте профессионального пути. Поэтому мы сохраняем единовременные выплаты для медицинских работников, которые приходят работать в учреждения здравоохранения области», – прокомментировал принятое решение глава региона. Фельдшерам и медсёстрам «скорой помощи», начавшим работу в 2024 году, выплатят по 100 тысяч руб­лей.

Операция «кооперация» В регионе делают ставку на развитие сети кооперативов с государственной поддержкой. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Вопрос обсуждался в ходе очередного заседания правительства региона. «Поставил задачу создать такие условия, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью в сельской местности нашим жителям было максимально выгодно и удобно», – прокомментировал итоги заседания Василий Анохин. Глава региона уточнил: сельхозкооперативы помогут фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств со стабильным сбытом продукции