Информация о минировании двух школ Брянска не подтвердилась

Информация о минировании двух школ в Брянске не подтвердилась. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранним утром 11 сентября в дежурную диспетчерскую службу поступила информация минировании гимназии №3 в Володарском районе и школы №51 в Фокинском районе Брянска. Учащихся эвакуировали. Экстренные службы прибыли на вызов. Специалисты обследовали здания и взрывоопасных предметов не обнаружили.