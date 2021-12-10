Инвестор проекта «Хрустальный город» попросил поддержки у губернатора Брянской области

Руководитель проекта Сергей Авдеев попросил выделить городскую площадь в Дятьково под реконструкцию и подготовить проектно-сметную документацию для проведения работ в Музее хрусталя.

В Правительстве Брянской области губернатор Александр Богомаза встретился с инвестором крупномасштабного проекта «Хрустальный город», который реализуется в Дятьково уже несколько лет. Он входит в реестр инвестиционных проектов и федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».

14 из 30 объектов туристического кластера уже реализованы или завершаться в ближайшее время. Так, реконструирован храм Неопалимая Купина. Рядом установлен единственный в мире Поклонный хрустальный крест. В Дятьковском хрустальном заводе оборудована смотровая площадка для туристов, чтобы наблюдать за производством.

Часть проекта — торгово-досуговый центр «Кристалл» с кинотеатром, скалодромом, развлекательным центром.

Также реконструирован дом купца Третьякова 1895 года постройки. Там планируют открыть гостиницу весной будущего года.

На встрече инвестор договорился с губернатором области о продолжении реализации проекта: проведении работ по благоустройству центральной площади имени Мальцова и реконструкция Музея хрусталя.

Центра Дятьково украсят колоннады, памятник хрустальщикам и фонтан. Также в городе появится парк хрустальных изделий и торгово-досуговый центр в историческом здании 1909 года постройки.

«Центральным элементом проекта является городская площадь. Я попросил оказать нам содействие в выделении этой площади под реконструкцию. Ещё одна просьба — это существующий Музей хрусталя. После изготовления дизайн-проекта проектно-сметную документацию изготовит проектная группа Правительства области, а тот, кто будет проводить работы, будет определён на торгах», — уточнил инвестор проекта «Хрустальный город» Сергей Авдеев.