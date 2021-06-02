Исторический дом на Калинина в Брянске предложили отдать Кубареву

На крыше бывшего доходного дома предлагают сделать смотровые площадки с кофейными столиками.

Брянцы обсуждают возможность реставрации исторического здания, являющегося памятником архитектуры, по улице Калина в Советском районе. Для этого его предлагают отдать предпринимателю Алексею Кубареву, обустроившему набережную и построившему здесь первый в Брянске пятизвездочный отель.

«На улице Калинина под номером 76 стоит домик, способный еще больше украсить набережную города, коли привели бы его в порядок. А на крыше в двух торцах здания смотровые площадки с кофейными столиками… Отдали бы доходный дом XIX века меценату современного Брянска Алексею Кубареву?» – интересуется в одной из брянских групп в соцсетях брянец Николай Акименков-Ткачевский.

Мнения горожан разделились. Пока одни называют идею о смотровой площадке «крутой», другие и вовсе предлагают снести старинные дома на Калинина.