Итоги конкурса ко Дню отца подвели в Брянске

Победителей конкурса ко Дню отца наградили в Брянске. Об этом сообщила в своих соцсетях уполномоченный по правам ребенка Инна Мухина.

В Брянске подвели итоги конкурса видеороликов «Мой любимый папа». Его приурочили ко Дню отца. Участвовали в конкурсе ребята до 17 лет. Они подготовили 78 видеороликов.

«На церемонию награждения победители пришли со своими папочками, для которых участие детей в конкурсе стало приятным сюрпризом», — отметила уполномоченный по правам ребёнка Брянской области Инна Мухина.

Жюри определило призёров и победителе в трёх возрастных категориях. Им достались дипломы и памятные подарки.

Перед участниками церемонии награждения выступил образцовый вокальный ансамбль «Альянс».