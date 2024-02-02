Итоги работы Молодёжного Совета подвели в Брянске

Итоги работы Молодёжного Совета при горадминистрации подвели в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Итоги работы в прошлом году подвели на заседании Молодёжного Совета при главе Брянской городской администрации. В него входит 12 человек. Участники организуют

уроки мужества, патриотические встречи с ветеранами СВО, сбор гуманитарной помощи. Ежемесячно они проводят по пять-шесть мероприятий.

«Работу нашего Совета горожане видят практически на всех крупных городских праздниках и мероприятиях. Членов Совета хорошо знают во всех учебных заведениях Брянска, где мы участвуем в патриотическом воспитании. На фронте бойцы так же чувствуют нашу заботу, мы постоянно участвуем в доставке гуманитарной помощи», — уточнил председатель комитета по делам семьи, материнства и детства Брянской городской администрации Сергей Чернов.

Заместители главы администрации Николай Голубокий и Игорь Чубчиков вручили удостоверения и благодарственные письма участника Совета.