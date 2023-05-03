Из Белых Берегов в Орёл пассажиров поездов возят автобусы

Из Белых Берегов в Орёл и обратно пассажиров поездов, которые отменили, возят автобусы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Для пассажиров ж/д направления «Брянск-Орёл» и «Орёл-Брянск» организовано дополнительное транспортное сообщение следующим образом: с ж/д станции «Брянск I» будут курсировать автобусы до Белых Берегов. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции «Брянск I». Так будет организована перевозка пассажиров до полного восстановления движения по данному направлению», – уточнил глава региона.

Рейсы работали всю ночь. Последний пойдёт в 10 часов 45 минут из Белых Берегов на вокзал Брянск I.