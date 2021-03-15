Из-за тумана брянцев просят быть осторожными за рулем

В регионе установились сложные погодные условия.

Брянских водителей просят соблюдать осторожность на дороге из-за тумана.

По данным регионального ГУ МЧС, в понедельник в Брянской области будет облачно. Днем возможен дождь, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3… +8 ºC.

В областной ГИБДД водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений и проверять перед поездкой исправность световых приборов.