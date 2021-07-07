К 2025 году в Брянске оставят только «добросовестных» маршрутчиков

Об этом заявил мэр Александр Макаров.
В Брянске продолжают реформировать систему общественного транспорта. С 16 июля коммерческие маршруты № 10, № 28, № 38 и № 47 заменят муниципальными автобусами № 5, № 37, № 11 и № 31. Для них составят новое расписание. Также будет сокращен интервал движения, а время работы продлено до 0.30.
Это первый этап транспортных изменений, сообщает городская администрация. Дальнейшие этапы будут происходить постепенно с 2022 по 2025 год.
«Происходящие транспортные изменения не говорят о том, что город намерен полностью отказаться от услуг коммерческих перевозчиков. Мы готовы совместно развивать и совершенствовать городскую маршрутную сеть, но только с добросовестными перевозчиками. Больше не должно возникать ситуаций, когда перевозчик считает возможным выполнить всего 20% от положенных рейсов, при этом только тогда, когда выгодно и удобно ему, а не пассажиру. Это время закончилось. Удобство пассажиров должно стоять выше удобства перевозчика», – заявил мэр Александр Макаров.
По данным городской администрации, за пять месяцев 2021 года автобусы перевезли 12,4 миллиона человек – это почти на 5 миллионов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
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