К Мутному озеру в Брянске построят лестницу

Территорию у озера приведут в порядок.

В Брянске облагородят пляж у Мутного озера. Как сообщает городская администрация 25 мая на выездном совещании с участием мэра Александра Макарова подрядчик подтвердил готовность выполнить эту работу.

Грунтовую дорогу от проспекта Московского к озеру приведут в порядок и заасфальтируют. На пляже произведут отсыпку песка и выполнят планировку территории.

Дорожники сделают удобный сход к озеру с новой дороги – для этого построят лестницу, а также обеспечат подход к дороге и проход к озеру от гипермаркета «Метро».

Работы начнутся, когда Мутное вернется в обычные границы после разлива.