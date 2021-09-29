К Новому году в Брянске отремонтируют еще 12 улиц

На работы выделили более 160 миллионов рублей.

В этом году в Брянске дополнительно отремонтируют 12 улиц. На эти цели из областного бюджета выделили более 160 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.

По всем дорогам заключены муниципальные контракты с подрядчиками. На половине улиц, в числе которых 2-я Аллея, Нахимова, Брянской Пролетарской дивизии, работы уже начались. Муниципальные контракты по капитальному ремонту 12 автодорог рассчитаны до конца 2021 года.

Напомним, капитально отремонтировать осенью и в начале зимы обещают улицы Брянской Пролетарской Дивизии, Кромскую, Молодой Гвардии, Нахимова, Новозыбковскую, Олега Кошевого, Победы, Протасова, Чапаева, Чернышевского, 2-я Аллея и переулок Кирова.

С начала сезона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Брянске капитально ремонтируют 28 улиц. С учетом добавленных количество дорог, благоустраиваемых в 2021 году в Брянске, достигнет 40.