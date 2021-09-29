К Новому году в Брянске отремонтируют еще 12 улиц

На работы выделили более 160 миллионов рублей.
В этом году в Брянске дополнительно отремонтируют 12 улиц. На эти цели из областного бюджета выделили более 160 миллионов рублей, сообщает региональное правительство.
По всем дорогам заключены муниципальные контракты с подрядчиками. На половине улиц, в числе которых 2-я Аллея, Нахимова, Брянской Пролетарской дивизии, работы уже начались. Муниципальные контракты по капитальному ремонту 12 автодорог рассчитаны до конца 2021 года.
Напомним, капитально отремонтировать осенью и в начале зимы обещают улицы Брянской Пролетарской Дивизии, Кромскую, Молодой Гвардии, Нахимова, Новозыбковскую, Олега Кошевого, Победы, Протасова, Чапаева, Чернышевского, 2-я Аллея и переулок Кирова.
С начала сезона в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Брянске капитально ремонтируют 28 улиц. С учетом добавленных количество дорог, благоустраиваемых в 2021 году в Брянске, достигнет 40.
27.09.2021 13:52
В Демидове загорелась частная баня
Около восьми часов утра 27 сентября на улице Мариевская в Демидове произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие огнеборца установили, что горит частная баня. Причина и ущерб устанавливаются специалистами.
27.09.2021 11:47
Глава поселения спас женщину из огня под Смоленском
Днем 26 сентября на станции Владимирский Тупик в Холм-Жирковском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Хозяйка летнего дома занималась делами на приусадебном участке и ничего не предвещало беды. Когда она около двенадцати часов дня зашла в дом, то почувствовала едкий запах гари и сразу же отправилась на
26.09.2021 17:24
Смолян ожидает потепление 27 сентября
27 сентября в Смоленске и области будет облачно, но с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует северный 7-12 м/с. О погоде в воскресенье 27 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Температура воздуха по области ночью +3°C…+8°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске ночью +5°C…+7°C, а днем воздух прогреется до +12°C…+14°C. Атмосферное давление
26.09.2021 15:55
На нескольких улицах Смоленска ограничат движение транспорта
В понедельник, 27 сентября, в Ленинском районе Смоленска ограничат движение на трёх улицах. Движение ограничат на следующих улицах: по 2-му Краснофлотскому переулку (от улицы 2-я Парковая до улицы 1-я Парковая), по улице 2-я Парковая (в районе дома 23), по улице 1-я Парковая (в районе дома 24). Временные ограничения связаны с проведением работ на подземных коммуникациях.
26.09.2021 15:45
В Сафонове загорелась пилорама
Около двух часов ночи 25 сентября на улице Октябрьская в Сафонове произошел пожар. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. На место возгорания выехали автоцистерны ПСЧ № 14 и пять человек личного состава. Прибывшие огнеборцы установили, что огонь охватил подсобное помещение. Погибших и пострадавших нет в результате пожара нет. Причина и