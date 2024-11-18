Качели-лавочку установили в парке Пушкина в Брянске
Качели-лавочку установили в парке Пушкина в Брянске по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Бежицком районе Брянска в парке имени Александра Пушкина завершается благоустройство игрового городка. Подрядная организация «Союз-М» выложила плиткой пешеходные дорожки. А накануне рабочие установили новую беседку и качели-лавочку на цепях.
Строителям остаётся установить восемь фонарных столбов под светодиодные лампы, а также привезти чернозём для клумб. Весной в них выходят цветы.
Парк благоустраивают по программе инициативного бюджетирования.
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