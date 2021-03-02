Канал брянского оперштаба по коронавирусу сменил название и расширил тематику

Перемены в штабе поясняют тем, что жизнь Брянщины постепенно нормализуется.
Региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса на территории Брянской области сообщил о смене названия и расщирении тематики своего официального канала в Телеграме. Со вчерашнего дня канал, который ранее именовался «Коронавирус 32» называется «Брянская область.Оперативно».
«Мы продолжаем делиться с вами информацией о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе и о мерах, принимаемых, чтобы ее стабилизировать. Благодаря усилиям врачей, ученых, проводимой вакцинации, заболеваемость снижается, формируется коллективный иммунитет у населения.
Ежедневно мы публикуем оперативные данные, где говорится о количестве заболевших и выздоровевших. Как вы могли заметить, к счастью, коронавирус начинает потихоньку отступать👀, заболеваемость снижается, и мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни.
Мы благодарны вам за то, что оставались с нами все это время и получали достоверную информацию от оперативного штаба, пользовались проверенными данными и не доверяли фейкам.
Недавно мы провели опрос среди наших подписчиков и спросили: «Какую информацию вам хотелось бы увидеть в канале оперштаба?». Большинство проголосовало за региональные новости и информацию оперативных служб. Выполняем!
В первый день календарной весны, 1 марта, мы меняем название на «Брянская область. Оперативно» и будем расширять тематику канала, сообщая о самых важных событиях из разных сфер жизни региона. Мы по-прежнему будем делиться только полезной, официальной и оперативной информацией! Оставайтесь с нами», — говорится в сообщении оперштаба.
Ссылка для подписки на канал остается прежней: https://t.me/koronavirus32/.
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