Канал брянского оперштаба по коронавирусу сменил название и расширил тематику

Перемены в штабе поясняют тем, что жизнь Брянщины постепенно нормализуется.

Региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса на территории Брянской области сообщил о смене названия и расщирении тематики своего официального канала в Телеграме. Со вчерашнего дня канал, который ранее именовался «Коронавирус 32» называется «Брянская область.Оперативно».

«Мы продолжаем делиться с вами информацией о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе и о мерах, принимаемых, чтобы ее стабилизировать. Благодаря усилиям врачей, ученых, проводимой вакцинации, заболеваемость снижается, формируется коллективный иммунитет у населения.

Ежедневно мы публикуем оперативные данные, где говорится о количестве заболевших и выздоровевших. Как вы могли заметить, к счастью, коронавирус начинает потихоньку отступать👀, заболеваемость снижается, и мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни.

Мы благодарны вам за то, что оставались с нами все это время и получали достоверную информацию от оперативного штаба, пользовались проверенными данными и не доверяли фейкам.

Недавно мы провели опрос среди наших подписчиков и спросили: «Какую информацию вам хотелось бы увидеть в канале оперштаба?». Большинство проголосовало за региональные новости и информацию оперативных служб. Выполняем!

В первый день календарной весны, 1 марта, мы меняем название на «Брянская область. Оперативно» и будем расширять тематику канала, сообщая о самых важных событиях из разных сфер жизни региона. Мы по-прежнему будем делиться только полезной, официальной и оперативной информацией! Оставайтесь с нами», — говорится в сообщении оперштаба.

Ссылка для подписки на канал остается прежней: https://t.me/koronavirus32/.