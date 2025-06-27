Канализационно-насосную станцию строят в Брянске

Первый этап строительства канализационно-насосной станции завершают рабочие в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске на улице Калинина продолжается строительство канализационно-насосной станции. На объекте работает подрядная организация «Вист-Сервис». Специалисты заканчиваю первый этап работ.
«Строители завершают забивку шпунтового ограждения, внутри которого будет вырыт котлован глубиной почти 10 метров. После этого внутри него возведут железобетонную конструкцию будущей станции. Ее построят по соседству с КНС, которая работает почти полвека. После ввода в эксплуатацию новой станции, приступим к модернизации действующей», — уточнил начальник проектного отдела компании «Вист-Сервис» Денис Майстренко.
Директор Брянского городского водоканала Валентин Николаев проверил ход работ.
«Подрядчик «Вист-Сервис» для Брянска не новый. Компания по нашему заказу строила канализационные переходы под рекой Десной в Советском и Бежицком районах, проложила водовод в посёлке Чайковичи. Кроме того, они обновили высоковольтные сети при модернизации городских троллейбусных линий для увеличения мощностей на тяговых подстанциях. Хотелось бы, чтобы и в этот раз подрядчик успешно выполнил взятые на себя обязательства», — отметил Валентин Николаев.
Модернизация обойдётся в более чем 328 млн рублей. Строительство новой и реконструкция действующей станций повысит производительность до 70 тысяч кубометров в сутки.
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