Канализацию строят в Фокинском районе Брянска

В Фокинском районе областного центра достраивают канализационные сети для жителей пяти улиц. Об этом рассказали в городской администрации.

Строительство канализационных сетей завершается на улицах Унечской, Шолохова, Коммунаров, Полесской и переулку Олега Кошевого Брянска. Протяжённость составляет почти километр. Также подрядчик ООО «ЛюксОйл-СервисБрянск» установил несколько десятков колодцев. К центральной канализации сеть присоединили в районе дома №5 по улице Полесской.

Работы начались осенью прошлого года. Сейчас объект готов на 96%. Канализация обошлась в 16 млн рублей.

Аналогичные работы в этом году пройдут на улице Зелёной и переулку 3-му Бежицкому в Бежице, а также по улице Кутузова и переулку Олега Кошевого в Фокинском районе.