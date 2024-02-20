Капремонт брянской спортшколы «Торпедо» выполнен почти на 70%

Капитальный ремонт спортшколы «Торпедо» Брянска подрядчик выполнил почти на 70%. Об этом сообщили в городской администрации.

В прошлом году в спортшколе «Торпедо» Бежицкого района Брянска стартовал капитальный ремонт. Подрядчик уже сделал новую наплавляемую мягкую кровлю на площади в 1 000 квадратных метров. В настоящее время рабочие ремонтируют залы тяжёлой атлетики и борьбы. Им осталось установить подвесные потолки и за закончить электромонтажные работы.

«Вентиляцию прокладывают в трех залах: тяжелой атлетики, тренажерном и для борьбы. Теперь не только спортсменам, но и зрителям на соревнованиях будет комфортно находиться в наших помещениях», — отметил директор спортивной школы «Торпедо» Василий Кулинич.

Капитальный ремонт спортшколы выполнен почти на 70%. Закончить работы должны в апреле этого года.