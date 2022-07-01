Капремонт на улице Институтской в Брянске выполнен с недостатками

На работы потратили около 8,5 миллиона рублей.

При приёмке работ на улице Институтской в Брянске комиссия выявила недостатки. Об этом сообщили в горадминистрации.

Ремонт улицы Институтской подрядчик «Брянскавтодор» сделал на участке от улицы Металлистов до улицы Молодой Гвардии. На 230-метровом участке уложили новый асфальт, сделали тротуары и поменяли освещение.

Но принимавшая объект межведомственная комиссия выявила недостатки. Так, один из пандусов не соответствует нормативной высоте, а водоотведение требует доработки. Также подрядчика обязали убрать щебень с зелёной зоны, покосить траву и досыпать грунт около одного из домов. До ремонта там жители сажали цветы.

На ремонт улицы Институтской потратили около 8,5 млн рублей.