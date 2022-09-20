Капремонт в брянской школе идёт с опережением

Реконструкция школы №60 в Брянске идёт с опережением графика, сообщили в горадминистрации.

В Брянске идёт капитальный ремонт в школах №№ 2, 5 и 60. На работы выделено 242 млн рублей.

Контракты по школам №№ 2 и 5 действуют до конца ноября. Подрядчики работают по графику.

А реконструкция школы №60 идёт с опережением графика. Работы там должны завершиться в марте будущего года. Но подрядчик намерен сдать объект значительно раньше – в декабре этого года.

«Сроки должны быть выдержаны, для этого со стороны управления образования и руководства школ контроль должен быть обеспечен ежедневный тщательный контроль за работой подрядчиков», — подчеркнул глава Брянской городской администрации Александр Макаров.