Карантин ввели в Брянске из-за заболевших деревьев

Карантин ввели в Брянске из-за заболевших изумрудной златкой ясеней. Об этом сообщили в городской администрации.

Региональное управление Россельхознадзора установило карантин по ясеневой изумрудной златке. Очагом является Брянск. Карантин также распространяется на Брянский, Выгоничский, Дятьковский, Жуковский и Карачевский районы.

«В настоящее время мы готовим документацию по обеспечению карантинных мер и ликвидации очагов фитоинфекции. Что это означает? Это значит, что мы обследуем все деревья в очагах заражения, проведём лабораторные исследования. Больные экземпляры будут вырубаться на уровне почвы и утилизироваться», — уточнил заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный

Вредители попал в город несколько лет назад. Они проделывают в стволах ходы, постепенно перемещаясь вниз. Повреждение корней может привести к падению деревьев.

По предварительной оценке специалистов, в областном центре заражены более 850 деревьев. Единственный метод борьбы с вредителем – спил и утилизация ясеня.