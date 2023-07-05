Специалисты обследовали 156 больных ясеней в Брянске

Специалисты брянской администрации обследовали 156 больных изумрудной златкой ясеней, которым грозит вырубка.

В Фокинском районе специалисты обследовали ясени. Деревья погубила изумрудная златка.

Специальная рабочая группа администрации проверили 156 ясеней. Теперь они готовят документы на валку повреждённых деревьев. Всего по предварительным подсчетам вредитель погубил как минимум 850 деревьев в Брянске.

После утилизации ясеней в городе пройдёт компенсационное озеленение. На улицах высадят красные дубы, рябину, берёзы, туи и другие породы, которым не страшен вредитель.