Город32

Красные дубы высадят в Брянске

2023, 03 июля 08:34 Общество
Красные дубы высадят в Брянске
Источник фото

Красные дубы высадят в Брянске взамен больных ясеней. Об этом сообщили в городской администрации. 

С понедельника в областном центре специалисты начнут обследование больных ясеней. Напомним,  ясеневая изумрудная златка погубила как минимум 850 деревьев. Их срубят и утилизируют. Взамен власти города пообещали провести озеленение. 

«Беспокоиться нет причин, поскольку мы запланировали большой объём работ по комплексному озеленению. Сейчас оформляются средства на приобретение саженцев. Экологи уже высказали нам свои рекомендации по конкретным видам, которые будут высаживаться вместо ясеней. Например, рябина, липа, берёза, каштан, кедр, туя, ель, сосна. Большой процент будущих посадок составит дуб красный», – уточнил заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

Вредитель этим породам не страшен, поэтому саженцы разместят на территории произрастания ясеней.

Читайте также
Улице Одесскую ремонтируют в Брянске
30 июня 17:31
Улице Одесскую ремонтируют в Брянске
Брянским ветеранам и педагогам вручили медали
30 июня 16:30
Брянским ветеранам и педагогам вручили медали
Брянский вице-мэр призвал быть злее с подрядчиками
30 июня 15:33
Брянский вице-мэр призвал быть злее с подрядчиками
Курьера мошенников из Брянска ждёт суд
30 июня 14:28
Курьера мошенников из Брянска ждёт суд

Новости регионов

28.06.2023 14:47
Есть бизнес-план? Мы поддержим!
Как в регионе помогают предпринимателям? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый мерам поддержки предпринимателей в Смоленской области.  На вопросы ведущего и смолян ответили начальник департамента инвестиционного развития Смоленской области Екатерина Сырченкова и руководитель регионального центра «Мой бизнес» Сергей Шапкин. Сколько это в процентах? — Смоленская область заняла восьмое место
28.06.2023 14:46
На «Востоке»
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочей поездкой в Краснинском районе.  Глава региона проинспектировал ход работ по реконструкции системы централизованного водоснабжения. «К 1 июня следующего года в Красном введут в эксплуатацию 11 новых артезианских скважин и 11 станций обезжелезивания. Столь масштабная реконструкция системы централизованного водоснабжения райцентра позволит улучшить качество питьевой воды для
28.06.2023 14:45
На родине Гагарина
В Смоленской области в следующем году намерены отметить 90-летие со дня рождения Юрия Гагарина. Тема затрагивалась в ходе визита врио губернатора Василия Анохина  на малую родину первого космонавта планеты в Гагаринский район. Василий Анохин провёл двухчасовую встречу с жителями и проинспектировал ход реконструкции ряда объектов. «Благодарен гагаринцам за проявленную активность, а главное — инициативу и
28.06.2023 14:43
Кадры в дефиците
Как в регионе решают вопрос с нехваткой медработников? Проблема кадрового дефицита в здравоохранении — одна из самых острых в области. Она не раз поднималась во время встреч врио губернатора Василия Анохина с жителями районов. Этот же вопрос обсуждался в ходе рабочего совещания членов администрации, которое состоялось на прошлой неделе под председательством главы региона. В настоящий
26.06.2023 16:43
Расписание некоторых пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится в конце июня
27 и 30 июня изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Вязьмой, Москвой и Смоленском. Это связано с заменой стрелочного перевода на станции Дурово. Так, электропоезд № 6204 Смоленск – Вязьма отправится в 7:16 (на 54 мин раньше) и прибудет на конечную станцию в 10:51 (на 53 мин раньше); — электропоезд № 6206 Смоленск –

Актуальные темы

На дорогах
Машину с нетрезвой девушкой за рулём остановили брянские инспекторы
Происшествия
Брянская прокуратура требует аннулировать полученные за взятки дипломы
Происшествия
Восемь машин столкнулись на брянской трассе
Общество
Брянский вице-мэр взял семьи добровольцев под патронаж
Разное
Брянец разбил собственный автомобиль в знак протеста

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

С начала года к оптике «Ростелекома» подключились почти 4,5 тысячи брянцев
С начала года к оптике «Ростелекома» подключились почти 4,5 тысячи брянцев

С начала года оптический интернет от «Ростелекома» подключили почти четыре с половиной тысячи жителей Брянской области. При этом 60 % новых пользователей находятся за пределами региональной столицы. Больше всего новых абонентов — в поселке Суземка и селе Мартьяновка Клинцовского района.

Движение автомобилей через железнодорожный переезд 489 км в Суземке Брянской области будет закрыто 15 и 16 июня на время ремонта
Движение автомобилей через железнодорожный переезд 489 км в Суземке Брянской области будет закрыто 15 и 16 июня на время ремонта

15 и 16 июня в зоне переезда 489 км станции Суземка в Брянской области железнодорожники проведут ремонтные работы.

Брянскэнерго напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время грозы
Брянскэнерго напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил электробезопасности во время грозы

В Брянской области установилась теплая погода с возможным возникновением ливней и гроз. В рамках профилактической работы по предупреждению несчастных случаев со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства филиал ПАО «Россети Центр»– «Брянскэнерго» напоминает жителям Брянщины о необходимости соблюдения правил поведения во время прохождения грозового периода:

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.