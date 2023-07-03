Красные дубы высадят в Брянске взамен больных ясеней. Об этом сообщили в городской администрации.

С понедельника в областном центре специалисты начнут обследование больных ясеней. Напомним, ясеневая изумрудная златка погубила как минимум 850 деревьев. Их срубят и утилизируют. Взамен власти города пообещали провести озеленение.

«Беспокоиться нет причин, поскольку мы запланировали большой объём работ по комплексному озеленению. Сейчас оформляются средства на приобретение саженцев. Экологи уже высказали нам свои рекомендации по конкретным видам, которые будут высаживаться вместо ясеней. Например, рябина, липа, берёза, каштан, кедр, туя, ель, сосна. Большой процент будущих посадок составит дуб красный», – уточнил заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

Вредитель этим породам не страшен, поэтому саженцы разместят на территории произрастания ясеней.