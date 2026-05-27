За отключения кондиционеров в транспорте оштрафуют руководителей предприятий в Брянске

2026, 27 мая 17:35

За отключения исправных кондиционеров в автобусах и троллейбусах оштрафуют руководителей транспортных предприятий в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С наступлением жары пассажиры общественного транспорта Брянске нередко жалуются на неработающие кондиционеры. Иногда техника не выдерживает нагрузки и ломается на линии. Также кондиционеры могут отключаться из-за открытых форточек и люков, которые открывают пассажиры.

В некоторых случаях водители самостоятельно выключают исправные кондиционеры для экономии топлива. Такое актуально для автобусов. В троллейбусах неработающий кондиционер не способствует экономии электричества.

«Надо понимать, что сломавшийся кондиционер — не основание для снятия автобуса или троллейбуса с линии. Так как первоочередная задача — транспортное обслуживание. Пассажиры должны получить автобус или троллейбус в то время, которое указано в графике. Однако руководителям транспортных предприятий поручено взять на особый контроль техническое обслуживание кондиционеров», — уточнил замглавы администрации Игорь Чубчиков.

Всего в автобусном парке 275 единиц подвижного состава. Половина из них оборудована системой кондиционирования воздуха. Но 35 из них неисправны.

Проблемы наблюдаются и в троллейбусах. В 40 из 100 новых машинах «Адмирал» и «Авангард» наблюдаются сбои в работе компрессора, теплообменника и электронной системы управления.Такая же ситуация и в других регионах, где покупали аналогичную технику у производителя.

В жару комиссия горадминистрации выйдет в рейды, чтобы изучить ситуацию. За отключения исправных кондиционеров водителями, штрафы получат руководители транспортных предприятий.

«Все исправные кондиционеры должны работать. Выключать их при высокой температуре воздуха недопустимо!» – подчеркнул глава горадминистрации Александр Макаров.