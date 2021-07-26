Каштаны под окнами прокуратуры в Брянске съела минирующая моль

На компенсационное озеленение потратят 100 тысяч рублей.

В Брянской городской администрации прокомментировали ситуацию, связанную с исчезновением четырех каштанов на бульваре Гагарина.

На минувшей неделе деревьев, в том числе под своими окнами, недосчиталась прокуратура Советского района.

Как пояснили в мэрии со ссылкой на специалистов Брянского государственного инженерно-технологического университета, причиной увядания четырех каштанов стала каштановая минирующая моль. Два дерева срубили еще в прошлом году, еще два – в этом сезоне.

На бульваре Гагарина проведут компенсационной озеленение. Взамен срубленных деревьев осенью или весной высадят молодые каштаны.

«Отметим, что стоимость одного 3,5-метрового дерева составляет около 25 тысяч рублей», – также сообщает городская администрация.