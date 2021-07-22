Прокуратура недосчиталась четырех каштанов на бульваре Гагарина в Брянске

Администрации Советского района предписано высадить новые деревья.

Прокуратура Советского района Брянска выявила нарушения концепции застройки и комплексного благоустройства бульвара Гагарина.

При проверке сотрудники прокуратуры недосчитались четырех каштанов у торгового центра «Галерея» и у домов № 28 и № 30 по бульвару Гагарина. Ответственность за сохранность деревьев несет районная администрация.

По мнению прокуратуры, «бездействие должностных лиц привело к несоответствию концепции застройки и комплексного благоустройства бульвара Гагарина в городе Брянске, а также нарушает общий вид прогулочной зоны в части озеленения».

Чиновникам предписано устранить нарушения и высадить деревья.