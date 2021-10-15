Каждый 15-й непривитый брянец умирает от коронавируса

Об этом сообщил брянский губернатор.

В Брянской области от коронавирусной инфекции умирает каждый 15-й непривитый. Об этом на заседании регионального оперативного штаба сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Как говорят врачи, здоровый тяжело переболеет, но выживет, у него больше шансов, чем у того, кто уже имеет какую-либо болезнь. Из тех, кто не прививался и заболел, уходит каждый 15-й. Цифры страшные!» – заявил он.

Директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов обнародовал официальную статистику за прошедшие полтора года.

«Мы сопоставили количество переболевших и количество привитых. На сегодняшний день из почти 400 тысяч привитых от коронавируса заболевшими являются 3895 пациентов – это порядка 1%. По России средняя цифра составляет 2-2,5%. Из полностью привитых умерло 26 человек – это люди старше 60 лет и с большим букетом сопутствующих заболеваний. В средствах массовой информации часто появляются ложные сведения о том, как человек сделал прививку и умер. Как правило, человек считается полностью привитым через три недели после введения второго компонента вакцины. Здоровый человек, который заболел коронавирусной инфекцией, крайне редко попадает в госпиталь. Самое главное, после прививки люди не попадают на ИВЛ. Из попавших на ИВЛ мы спасаем 3-4 человека из 100. Это статистика, которая собрана за полтора года», – отметил Галаганов.