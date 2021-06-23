Кинотеатр «Победа» в Брянске обновят к концу года

В кинотеатре установят новые кресла и экран, заменят старое оборудование.

Ремонт стал возможным благодаря жителям Брянска. За улучшение Дворца культуры, в который входит кинотеатр, горожане голосовали на конкурсе проекта «Культурная среда». Отбор заявок проходил с 11 марта по 30 апреля.

Усовершенствование зала уже началось. Планируется, что к концу года обновленный кинотеатр «Победа» порадует брянцев.