Кладбища Брянска очищают от аварийных деревьев

600 складометров деревьев уберут с кладбищ областного центра. Об этом рассказал глава городской администрации.

Аварийные деревья убирают на кладбищах Брянска.

«По муниципальному контракту подрядчик обязан спилить 600 складометров деревьев. Чтобы было понятно: складометр – это дрова, которые плотно уложены в куб размером 1м х 1м х 1м. Какие деревья нужно убрать в первую очередь, потому что они угрожают безопасности граждан – решала специальная комиссия», – уточнил Александр Макаров.

Работы закончат до осени. Половину объема деревьев промышленные альпинисты уже спилили. Они работали на кладбищах Бежицкого и Фокинского районов.