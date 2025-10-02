Клуб «С заботой о СВОих» открыли в кадровом центре Брянска

Клуб «С заботой о СВОих» открыли в кадровом центре в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости.

В кадровом центре «Работа России» города Брянска прошло торжественное мероприятие в честь открытия клуба «С заботой о СВОих». Он предназначен для помощи участникам специальной военной операции и их родным.

Перед участниками клуба выступили артисты и коллективы Городского Дома культуры Советского района. После этого о целях проекта рассказали директор и модератор клуба. О своих мерах поддержки участникам СВО и членам их семей рассказали также представители фонда «Защитники Отечества», отдела социальной защиты населения, Социального фонда России и Государственного юридического бюро.

А для юных участников встречи — детей участников СВО — специалисты Кадрового центра подготовили профориентационные активности. На виртуальной экскурсии дети узнали о современных профессиях. Затем они сыграли в игру «Взросляндия», нашли сундук сокровищ и получили сувениры. Мероприятие завершилось чаепитием.

В клубе «С заботой о СВОих» будут проходить тематические встречи и тренинги для военнослужащих и их близких.