Клумбу-часы украсили цветами в Брянске
Клумбу-часы на Набережной украсили однолетними цветами в Брянске. Об этом сообщили в горадминистрации.
В Брянске продолжается весеннее благоустройство. На Славянской площади и прилегающей к ней набережной около памятника святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию посадили фиолетовые и белые петунии. Вокруг памятника работники дорожного управления очистили межплиточные швы от мха и травы. Также высадили цветы и в цветочную клумбу в форме часов, по которой можно сверять время.
Дважды в месяц на Славянской площади проводят покос травы и прополку сорняков.
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