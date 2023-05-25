Клумбу-часы украсили цветами в Брянске

Клумбу-часы на Набережной украсили однолетними цветами в Брянске. Об этом сообщили в горадминистрации.

В Брянске продолжается весеннее благоустройство. На Славянской площади и прилегающей к ней набережной около памятника святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию посадили фиолетовые и белые петунии. Вокруг памятника работники дорожного управления очистили межплиточные швы от мха и травы. Также высадили цветы и в цветочную клумбу в форме часов, по которой можно сверять время.

Дважды в месяц на Славянской площади проводят покос травы и прополку сорняков.